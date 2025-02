Ecco la città dei romanticoni. Qui si divorano libri d’amore

Città di romanticone e romanticoni, avidi divoratori di romanzi rosa o comunque a sfondo sentimentale e, di conseguenza, anche potenziali “vittime” della giornata di San Valentino: è così che le classifiche di Amazon.it descrivono i legnanesi, intesi come lettori, perché proprio la città del Carroccio è entrata a far parte della top 10 delle città italiane sopra i 50mila abitanti con il maggior numero di romanzi “rosa” acquistati nel corso del 2024.

Nello scenario nel panorama delle città più romantiche d’Italia, è Trieste a conquistare il primo posto assoluto nelle statistiche del 2024, passando direttamente dalla quinta posizione dell’anno precedente alla vetta della classifica. Dopo Trieste, in graduatoria troviamo Cagliari, Padova, Vicenza al quarto posto e Milano che passa dal settimo posto della rilevazione precedente al quinto posto. Dopo la prima new entry in classifica, Ferrara, al settimo posto ecco un’altra città del territorio, Gallarate, che già nell’anno precedente si era conquistata la top ten.

Alle spalle di Sanremo, all’ottavo posto, fa capolino per la prima volta in classifica anche Legnano al nono posto. La speciale classifica che ha visto Legnano scalare la top ten è stata stilata sulla base del numero di vendite pro capite di libri su Amazon.it (cartacei e digitali) di genere romance nelle città italiane con più di 50mila abitanti, nel periodo tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024.

P.G.