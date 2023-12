Ecco il calendario della raccolta rifiuti

Un giorno di pausa, dopo di che il servizio potrà riprendere regolarmente: come è avvenuto per Natale e Santo Stefano, anche per il primo dell’anno (e poi per l’Epifania), il calendario della raccolta rifiuti gestita da Aemme linea ambiente in numerosi comuni del territorio subirà delle modifiche. Lunedì 1° gennaio in tutti i Comuni, infatti, non sarà effettuato alcun servizio. "È importante, dunque, che i cittadini si ricordino di non esporre i rifiuti la sera del 31 dicembre - spiegano i portavoce di Amga -. I cittadini di Legnano, Canegrate, Parabiago, Magnago, Robecchetto e Rescaldina dovranno esporre i propri rifiuti la sera del 1° gennaio, perché gli addetti alla raccolta torneranno operativi martedì 2 per recuperare il mancato servizio del giorno prima e quelli già previsti per la giornata del martedì. A fronte dell’ingente carico di lavoro, uomini e mezzi saranno certamente operativi anche nelle ore pomeridiane. Non risentiranno del mancato servizio di lunedì 1° gennaio i cittadini di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, in quanto in tali Comuni il lunedì non sono previste raccolte".P.G.