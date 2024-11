È il giorno della Fiera dei Morti. Una festa per tutta la famiglia tra bancarelle e artisti di strada

Oggi la tradizione della Fiera dei Morti arriva su viale Toselli. La Fiera è una delle tradizioni più antiche e suggestive della città, risalente almeno al XIX secolo. In origine, questa era legata alla celebrazione religiosa del Giorno dei Morti, il 2 novembre, un’occasione di raccoglimento e di preghiera per commemorare i defunti.

Col passare del tempo, la fiera si è trasformata in un evento vivace che riunisce i cittadini e i visitatori della zona. Lungo quasi un chilometro, tra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta, si distribuiranno ben 175 bancarelle. Oltre ai tradizionali banchi commerciali, ci saranno artigiani, prodotti agricoli, bancarelle etniche, battitori e artisti di strada. Per la sicurezza, i cani dovranno essere condotti al guinzaglio e, se di taglia medio-grande, indossare la museruola. La fiera sarà aperta dalle 9 alle 20 con vie di fuga segnalate e 17 punti antincendio, cinque dei quali dotati di carrelli. Accanto alla fiera con 100 attrazioni già attive, il parco di Legnano offre divertimento per tutte le età, dalle giostre tradizionali alle novità assolute. Il parco resterà aperto durante la Fiera e fino a domenica 17 novembre. Viale Toselli sarà chiuso al traffico dalle 5 a mezzanotte tra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. Saranno chiuse nello stesso orario anche viale Gorizia (tra via Santa Caterina e via Cantore), via Cuttica (tratto Montenevoso – Toselli), via Bissolati (tratto Montenevoso – Toselli), via Cuzzi (tra viale Toselli e viale Gorizia), via Santa Caterina (tra viale Gorizia e via Montenevoso), e la rampa di via del Castello per l’accesso a viale Toselli.

Chi percorre viale Toselli e deve raggiungere via San Michele del Carso dovrà svoltare in via Cantore, poi in via Montenevoso, proseguire per via Guerciotti, via Ratti e corso Magenta fino alla rotatoria con Toselli. Per chi arriva da via San Michele del Carso e si dirige verso l’autostrada, il percorso passa per la rotatoria in corso Magenta, viale Gorizia, via Santa Caterina, e ritorna infine su viale Toselli.