È già tempo di Sbaracco. Lo shopping a basso costo chiude la stagione estiva

Dopo il successo delle prime edizioni torna lo sbaracco l’iniziativa che chiude definitivamente la stagione estiva nelle attività commerciali di Saronno. Si tratta di un progetto arrivato ormai alla sua quinta edizione organizzato dal Duc Saronno (Distretto urbano del commercio) con Confcommercio Ascom Saronno su input dei commercianti e con grande apprezzamenti da parte dei clienti. Un’iniziativa tanto apprezzata da ottenere anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Lo sbaracco, infatti, è proprio la possibilità di offrire in giornate concordate promozioni e sconti, sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi. Ad essere apprezzata però non è solo l’offerta economicamente molto vantaggiosa ma anche l’estetica e le modalità dell’iniziativa. Lo sbaracco nella maggior parte dei casi si svolge all’esterno del locale. Arrivano stendini, tavoli e diversi cartelli che annunciano gli sconti. Quindi l’offerta è limitata ai prodotti esposti ma se si ha tempo e voglia di cercare si trovano piccoli e grandi affari.

I settori storicamente interessati dallo sbaracco sono quelli della calzature e dell’abbigliamento ma negli anni a Saronno hanno iniziato ad aderire anche quelli di prodotti per la casa, gadget, alimentari e persino quelli di prodotti per i cani e gatti. Lo sbaracco che si terrà come tradizione venerdì 13 e sabato 14 settembre è nato in edizione estiva ma proprio i tanti affari conclusi hanno spinti i commercianti ha proporne un’edizione anche invernale. Non solo. Saronno ha fatto scuola. I comuni del Saronnese tramite il Did distretto Antiche Brughiere, hanno organizzato delle proprio iniziative che chiamano "sbarazzo" utilizzando il nome che l’iniziativa ha in Liguria. Tra le vie del centro sono già in corso i primi preparativi con la locandina firmata da Ascom con Qr code per "sfogliare" l’elenco delle attività che aderiscono all’iniziativa un’occasione anche per i clienti per iniziare a pensare su quali articoli concentrare il proprio shopping di fine estate.