Due nuovi Dae comprati con le raccolta delle monetine

Sabato scorso le 83.500 monetine di rame raccolte tra i cittadini di Busto Garolfo e dei comuni limitrofi si sono finalmente concretizzate nella donazione di due defibrillatori. Per uno dei due dispositivi è già stata destinata l’ubicazione che sarà nelle vicinanze della Rsa di via Deledda mentre per il secondo dispositivo l’Amministrazione comunale ha stabilito di posizionarlo in prossimità del cimitero del capoluogo. L’impresa realizzata da Gaetano di Fazio titolare del Circolo Combattenti e Reduci e dal Milan Club è arrivata alla conclusione con una sorpresa inaspettata. La BCC di Busto Garolfo che ha provveduto a contare gli oltre due quintali di “monetine inutili” e la Sodalitas hanno raddoppiato la cifra consentendo l’acquisto di due defibrillatori.

Sabato mattina presso la sala civica di via Magenta la cerimonia ufficiale alla presenza dei vertici della Bcc, del Sindaco Rigiroli del parlamentare europeo Mario Mantovani e di Renato Pobbiati del gruppo Sodalitas. "Da una raccolta di monetine che molti avrebbero considerato inutile è scaturito un progetto di estrema utilità per il territorio," ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della BCC. "Questa iniziativa rappresenta un esempio tangibile di vera cooperazione: ogni attore coinvolto ha portato il proprio contributo per raggiungere un obiettivo che definirei unico, perché due defibrillatori sono davvero tanta roba".

Già nel 2018 Gaetano Di Fazio era riuscito a donare una speciale barella per disabili dal costo di circa 3.500 euro raccogliendo le monetine in rame che generalmente vengono dimenticate nei cassetti. L’idea vincente di Di Fazio è stata tutta nel posizionare vicino alle casse di alcuni negozi del bustese dei piccoli contenitori dove poter introdurre i cosiddetti "ramini". Quella che inizialmente appariva come una sfida difficile da coronare, è risultata invece un’iniziativa di grande successo. Il prossimo 27 gennaio alle 21 presso la sala civica di via Magenta si terrà un corso per imparare ad utilizzare i Dae appena posizionati.

Paolo Mattelli