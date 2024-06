Due ambulatori per chi resta senza medico

Rimangono attivi per tutto il mese di giugno gli ambulatori medici temporanei di Parabiago e Castano Primo. A Parabiago la struttura ha sede in via XI Febbraio 31 ed è destinata a coloro che risiedono nell’ambito e sono rimasti senza medico di medicina generale, dunque anche ai cittadini che vivono a Nerviano, Cerro Maggiore, San Vittore Olona ma pure Legnano e Rescaldina. Proprio a Parabiago hanno terminato il servizio due medici di famiglia nell’arco di un mese: ieri il dottor Gianni Nebuloni e il 30 aprile la dottoressa Elena Tosi. Nessuna buona nuova neppure a Castano Primo. L’ambulatorio di via Moroni 8 rimane in funzione non solo per i castanesi senza più medico di base, ma anche per coloro che patiscono la stessa situazione e abitano a Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello.

Non variano le caratteristiche di entrambi gli spazi. Il medico che vi opera non eroga prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica, punti di sutura o altre medicazioni. I certificati per attività sportiva, per il rientro scolastico o altri certificati medici possono essere ottenuti a pagamento, come per i medici di medicina generale. I cittadini dovranno presentare al medico un documento di identità, la tessera sanitaria, la stampa di eventuali esenzioni, eventuale documentazione sanitaria pertinente la visita. Gli orari di apertura possono cambiare: prima di partire, meglio controllare la pagina scelta e revoca di Asst Ovest Milanese. Oltre agli orari degli ambulatori è attivo il Servizio di continuità assistenziale.

Silvia Vignati