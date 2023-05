Dono per la sicurezza: una stazione di sorveglianza aerea

La sicurezza arriva dall’alto a Varese: è stata installata presso la Torre Civica ed è già funzionante una stazione elivideo. Un dono alla città da parte dell’azienda varesina Italiana Ponti Radio, che festeggerà a breve i suoi 40 anni di attività. Con il Comune di Varese è stato stipulato un contratto di comodato d’uso per concedere l’utilizzo di una stazione di ricezione in tempo reale delle immagini ad alta definizione dagli apparati di trasmissione installati sugli elicotteri delle forze dell’ordine. Il progetto vuol dotare la città di un valido supporto alla sorveglianza aerea ed alla ripresa di immagini in diretta a beneficio delle attività di ordine pubblico. Le immagini ricevute dalla stazione vengono veicolate in tempo reale a Comune, Polizia locale, Polizia di Stato, carabinieri, Finanza e Vigili del fuoco, garantendo un controllo costante di città e provincia. Oltre alla prima già posizionata ne seguirà presto una seconda all’Osservatorio del Campo dei Fiori. Lorenzo Crespi