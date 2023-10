Donata a Magenta scultura di Santa Gianna: tenerezza di un bambino che abbraccia la mamma

La tenerezza di un bambino che abbraccia la mamma. Un pezzo unico, una scultura bellissima che raffigura Santa Gianna donata dal professor Mario Pachioli alla Parrocchia di San Martino di Magenta. Oggi il bozzetto di quella che sarà la scultura definitiva è stato consegnato al parroco don Giuseppe Marinoni in casa parrocchiale alla presenza del sindaco Luca Del Gobbo, insieme al dotto Gian Paolo Leoncini che ha fatto da mediatore tra il maestro e Magenta. Per quale motivo il professor Pachioli, originario di Vasto e diplomatosi all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, ha scelto di realizzare una scultura in onore di Santa Gianna? "Ho avuto una grazia da lei – racconta – e così ho pensato di fare questo dono in segno di gratitudine alla parrocchia di Magenta". Il maestro mostra il bozzetto in tutte le sue parti. Come ha detto il parroco don Giuseppe l’opera definitiva verrà sistemata all’ingresso della (prossima) casa di Santa Gianna. G.M.