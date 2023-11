Dodici infermieri dal Sud America in corsia da metà dicembre

Dodici infermieri sudamericani entreranno in servizio tra metà dicembre e febbraio presso l’Asst Sette Laghi di Varese. Il progetto, primo nel suo genere in Lombardia, è stato illustrato a Palazzo Pirelli a Milano dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. "Un’iniziativa – ha commentato – da replicare in tutte le aziende sanitarie che hanno difficoltà a reperire il personale infermieristico, frutto di una grande collaborazione interistituzionale, tra Regione Lombardia, Asst Sette Laghi, Prefettura e Comune di Varese". I lavoratori provengono dal Paraguay e dall’Argentina e hanno accolto con entusiasmo l’opportunità. "Questi professionisti rappresentano un aiuto importante – spiega il commissario straordinario di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale – questo traguardo, però, non esaurisce né attenua il nostro impegno per assumere infermieri, anche grazie alla collaborazione con l’Università dell’Insubria, dove ogni anno si laureano professionisti di ottimo livello". Tra i partner del progetto anche il Centro Gulliver, che sta ospitando i nuovi arrivati. "Ci occupiamo di logistica e facciamo dell’accoglienza una vera e propria missione", ha detto il presidente Emilio Curtò. Per il presidente di Opi Aurelio Filippini il piano rappresenta "una possibilità per risolvere il problema della carenza di infermieri".