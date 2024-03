Disfida matematica. Gli studenti del Grassi al sesto posto in Italia

Il liceo scientifico GB Grassi di Saronno per il terzo anno consecutivo si qualifica alle semifinali nazionali delle Olimpiadi di matematica a squadre di Cesenatico grazie all’importante raggiungimento del sesto posto nel torneo "Disfida matematica" organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia lo scorso 1 marzo nella palestra di Folzano. Al torneo matematico hanno partecipato 34 squadre delle scuole secondarie superiori della gran parte delle province della Lombardia tra cui anche la squadra del liceo scientifico GB Grassi di Saronno coordinata dal professore Roberto Minervini che è riuscita ad ottenere il sesto posto.

Un ottimo risultato, dunque, per il GB Grassi che non solo conferma il prestigio dell’istituto ma che gli permette di accedere per il terzo anno consecutivo alle semifinali delle olimpiadi di matematica a squadre di Cesenatico in programma a maggio, il torneo nazionale durante il quale i migliori licei scientifici d’Italia si sfidano svolgendo problemi matematici complessi che toccano più rami della materia tra cui la logica, la geometria ed il calcolo combinatorio. Il merito è anche dello storico gruppo "Merende matematiche" che nel corso dell’anno propone momenti di ritrovo per gli studenti con la possibilità di effettuare esercitazioni insieme cimentandosi con quesiti diversi tipo da quelli logici a quelli di calcolo.S.G.