Dipingi il Cencio 2025. Premiato il disegno della piccola Irene

Il disegno di Irene Agnello, una ragazzina che frequenta la classe III B della scuola Correnti, è stato scelto per diventare il soggetto del quarantaseiesimo Cencio, lo stendardo che verrà consegnato al capitano della contrada che vincerà il Palio di San Pietro, in calendario il prossimo 28 settembre. Tre cavalli davanti alla facciata della chiesa in mattoni rossi di San Pietro, è il soggetto del bozzetto che nei giorni scorsi è stato scelto da una commissione composta dal presidente dell’associazione Amici del Palio di San Pietro Tiziano Perversi, dai cinque capitani delle contrade che partecipano al Palio e dall’assessore all’istruzione Marina Baietta.

Il Cencio sarà presentato ufficialmente alla città nel corso della cerimonia che si terrà in piazza Marconi il 21 settembre prossimo. E in quella occasione verrà premiata la studentessa autrice del dipinto, che nell’esecuzione del bozzetto è stata seguita dalla professoressa di educazione artistica Daniela Vaccaro. Al Palio partecipano le contrade Gallo, Legnano, Primavera Cervia, Piattina e San Rocco. L’ultima edizione è stata vinta dalla contrada del Gallo, che ha così raggiunto il suo diciassettesimo successo nella corsa equestre. G.Ch.