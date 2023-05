Differenziata Ecco i kit per la raccolta

Prenderà il via lunedì 5 giugno e si concluderà sabato 1° luglio la distribuzione annuale gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il kit verrà consegnato a domicilio, sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, e (per entrambe) sarà composto da 35 sacchi viola per la frazione indifferenziata, 50 sacchi gialli per la raccolta della plastica, e 100 sacchi biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici (questi sacchi saranno più capienti per le utenze non domestiche che trattano alimenti, quali bar, ristoranti, paninoteche, fast-food). Se, al momento del loro passaggio, gli addetti alla distribuzione non troveranno in casa l’utente, gli lasceranno nella cassetta delle lettere un avviso che riporterà le date in cui potrà recarsi in municipio per ritirare e il kit. Sul retro di tale comunicazione sarà stampato un modulo che il cittadino dovrà compilare e consegnare agli addetti, per poter ottenere la fornitura. Le date per il ritiro sono i sabati 17 e 24 giugno, 1° e 8 luglio, 9 e 23 settembre, sempre dalle 9 alle 13. I cittadini possono altresì utilizzare la delega (indicando preferibilmente un condomino o una persona abitante nei pressi) che si trova sulla nota e che preannuncia la partenza dell’attività di distribuzione. S.V.