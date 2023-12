Decreto Energia, la svolta. Da Roma 15 milioni di euro per il teleriscaldamento

Dopo i tanti dubbi, mancava solo una conferma ufficiale: anche questa è arrivata direttamente dal Mase, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, e servirà a spazzare via le polemiche che nelle ultime settimane hanno investito il progetto di collegamento del teleriscaldamento di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza almeno per quanto concerne il finanziamento per il collegamento con il termovalorizzatore di Borsano gestito da Neutalia, 16 milioni di euro prima garantiti dal Pnrr e poi svaniti perché dirottati su altri capitoli: ebbene, come ci è stato confermato dal Mase, nell’ultimo Decreto Energia tra i 97 milioni di euro complessivi erogati per finanziare progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento ci sono anche i 15,6 milioni richiesti dall’Ati composta da Neutalia, Amga Legnano e Agesp Busto Arsizio. I dubbi erano stati generati dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto Energia, solo poche settimane fa: il decreto, infatti, indicava solamente la cifra complessiva stanziata per finanziare i progetti di questa tipologia esclusi dal finanziamento del Pnrr (i già citati 97 milioni di euro), ma non elencava né i progetti premiati, né tantomeno l’importo parziale erogato per ognuno di questi.

A quel punto nessuno, neppure i diretti interessati, si erano sbilanciati a dire che il progetto sarebbe stato rifinanziato con la stessa, identica cifra già con questo Decreto Energia. A domanda diretta è stato dunque il Ministero a rispondere alle sollecitazioni chiarendo il finanziamento, e la tabella che identifica la suddivisione dei 97 milioni di euro dedicati al settore nel Decreto Energia non può far altro che tranquillizzare i promotori del progetto che riguarda il territorio. I progetti finanziati con i 97 milioni di euro del Decreto (96 milioni e 718mila euro epr l’esattezza) sono in tutto 14: in Lombardia oltre al progetto di Edison Teleriscaldamento, finanziato con 1 milione 952mila euro circa, e quello di Acinque Energy Greenway Srl, che porta a casa quasi 12 milioni di euro, compare anche quello presentato da Amga Legnano, Agesp Busto Arsizio e Neutalia, finanziato con 15 milioni e 600mila euro (secondo progetto per dimensioni del finanziamento in tutta Italia). Il che significa che il progetto è stato rifinanziato per intero e che epr il momento non corre alcun rischio.