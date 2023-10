Decreto Aria. Via libera a cargo city

È stato approvato nella serata di martedì alla Camera il decreto legge Aria in cui è inserito l’articolo 1-ter proposto dalla Lega per sbloccare lo sviluppo di cargo city che nell’approvazione del Masterplan 2035 il ministero dell’Ambiente, tenuto conto della Valutazione di impatto ambientale, aveva limitato all’interno del sedime aeroportuale, escludendo l’estensione nei 44 ettari esterni della brughiera.

Per diventare esecutivo, occorrono la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. È trascorso poco più di un mese da quando il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo in collegamento video all’evento di presentazione del progetto Hydrogen Valley Malpensa, ha annunciato l’arrivo di una norma per superare quel limite allo sviluppo di cargo city. Annuncio che era stato accolto con grande favore dal mondo produttivo varesino, non dai comitati e associazioni ambientaliste che invece ribadivano la necessità di tutelare la brughiera.

Soddisfatti i parlamentari varesini: "Questa iniziativa, che ho sostenuto fortemente insieme all’onorevole Stefano Candiani – ha detto il senatore Andrea Pellicini (FdI) - dimostra come il Governo Meloni abbia a cuore lo sviluppo di Malpensa e di tutto il mondo imprenditoriale che si muove intorno all’aeroporto. È una svolta storica: finalmente un governo non guarda con fastidio a Malpensa, ma gli riconosce un ruolo decisivo".

Nel frattempo riparte la mobilitazione di comitati e associazioni che si oppongono al consumo di territorio, che vuol dire distruggere la brughiera. L’appuntamento è per sabato 4 novembre alle 10 al Centro parco all’ex Dogana austroungarica nella frazione Tornavento di Lonate Pozzolo. Ros.For.