Dalla Saffa alla storia. Addio al cultore della vita di un tempo

Era talmente innamorato della storia del suo territorio che quando ne parlava gli brillavano gli occhi. Per tutti Ermanno Tunesi era lo storico, anche se lo è diventato per passione. È morto all’età di 86 anni e domani mattina nella chiesa parrocchiale di Boffalora sopra Ticino, si svolgeranno i funerali. Tantissime le pubblicazioni da lui prodotte, per anni Tunesi è stato il presidente dell’associazione storica La Piarda. Ha organizzato mostre, seminari, convegni e, giusto per ricordarlo, ha aiutato anche tantissimi giovani nella realizzazione delle loro tesi di laurea. Ma, soprattutto, è stato uno dei più profondi conoscitori dello storico stabilimento della Saffa di Magenta, oggi al centro dell’attenzione per quello che sarà il suo futuro. Per Tunesi una vera e propria passione. Entrò nello stabilimento come semplice dipendente e divenne uno degli amici più fidati dell’ingegner Pietro Molla. Colui che diresse lo stabilimento di Pontenuovo di Magenta e che sposò Gianna Beretta poi diventata santa.

"Parlare con Ermanno era sempre l’occasione per conoscere qualcosa di nuovo del nostro territorio – ricorda il sindaco di Boffalora, Sabina Doniselli –. Il suo esempio di dedizione e il suo instancabile impegno nella ricerca, le tante pubblicazioni sulla nostra storia, e l’attenzione al mondo del locale associazionismo rimarranno impresse nella memoria di Boffalora". Solo per fare un esempio le sue ricostruzioni su quello che fu il mitico barchett de Bufalora, l’imbarcazione che solcava il Naviglio Grande, erano qualcosa di unico. Immagini, documentazioni, testimonianze dei tempi che furono. Citando perfino i nomi dei proprietari dei barchetti fino al 1830. Ma è soprattutto sulla Saffa che si è concentrata la sua attenzione.

"Negli ultimi anni ho avuto modo di conoscerlo intensamente apprezzandone la cultura e la capacità di trasmetterla da uomo semplice – ricorda Francesco Bigogno – insieme a Giannina Molla, figlia dell’ingegner Pietro Molla, abbiamo avuto con lui tantissimi incontri. Questo perché alcuni documenti introvabili gli vennero consegnati direttamente dall’ingegner Molla e sono stati conservati intatti". Molto dello storico stabilimento che produceva fiammiferi venne raccolto direttamente da Tunesi e salvato dalla distruzione. "Se esiste ancora un patrimonio storico di vera e propria archeologia industriale lo dobbiamo a lui – aggiunge Bigogno – L’auspicio è che questo patrimonio di cultura possa continuare con la stessa passione che ha avuto lui. Ermanno era un uomo acuto, intelligente e sensibile. E con la grande capacità di guardare lontano". I funerali si terranno alle 11 nella chiesa parrocchiale di Boffalora sopra Ticino.