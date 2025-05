Da ubriaco fa danni. Risarcisce

Ubriaco alla guida abbatte dei paletti in via Per Lainate: dovrà risarcire il Comune. Un intervento della Polizia Locale di Nerviano e Pogliano ha portato, nella mattinata di ieri all’identificazione di un automobilista che, in evidente stato di ebbrezza, ha abbattuto alcuni paletti stradali in via Per Lainate.

Gli agenti, recatisi sul posto, hanno trovato un’auto ferma ma priva del conducente. Poco distante è stato individuato un uomo, visibilmente alterato dall’alcol e con evidenti difficoltà di equilibrio. Sottoposto ad alcoltest, l’uomo – un cittadino straniero – è risultato avere un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. Alla guida con una patente straniera non riconosciuta in Italia, è stato denunciato a piede libero.