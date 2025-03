Cultura, sociale e sport. Fondi per le iniziative delle associazioni cittadine

Le associazioni della città hanno tempo fino al 10 aprile per presentare le loro richieste e ottenere, se tutto andrà per il verso giusto, i contributi economici erogati dal Comune per finanziare le iniziative organizzate nel 2025: si sono aperti questa settimana, infatti, i termini per la prima tranche di risorse inserita nel bilancio previsionale, pari a 60mila euro, in linea con quanto destinato lo scorso anno. Strada facendo la giunta potrà comunque aumentare le risorse a disposizione, definendo anche l’assegnazione delle quote ai diversi ambiti. Le risorse saranno divise in tre ambiti: attività culturali, formative e di animazione territoriale; attività sociali, sanitarie e socio-sanitarie, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, attività educative e pedagogiche; attività sportive e ricreative.

Condizione per ricevere i contributi è che i progetti e le attività comincino e si chiudano nel 2025. L’importo massimo erogabile per ogni progetto inserito nella graduatoria finale è di 15mila euro. L’assegnazione dei contributi avverrà in ordine di graduatoria redatta sulla base dei criteri di valutazione indicati per ciascun ambito: per il 2025 l’amministrazione ha rivisto i criteri indicati in precedenza per l’attribuzione del punteggio. "Nel 2025 i criteri premianti scelti – spiega Guido Bragato, assessore alla Cultura e allo Sport – vogliono stimolare il raggiungimento di alcuni obiettivi importanti per questa amministrazione, quali l’inclusione, l’attenzione alla fragilità e il policentrismo, ossia iniziative diffuse e pensate per tutti i quartieri di Legnano".