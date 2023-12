Armi da guerra e una montagna di droga nascosti in un appartamento a Cuggiono: 3 arrestati

Cuggiono (Milano), 29 dicembre 2023 – Più di 140 chili di droga, un fucile d'assalto, un fucile a pompa, una pistola semiautomatica e circa 38mila euro in contanti.

È il bilancio del blitz della Squadra mobile andato in scena due giorni fa a Cuggiono, che si è concluso con il sequestro di stupefacenti e armi e l'arresto di una coppia di cittadini italiani - un uomo di 36 anni con precedenti per droga e una donna di 34 anni con precedenti per reati contro il patrimonio - e di un trentaduenne marocchino pluripregiudicato per armi, stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio.

L'indagine

Gli agenti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Mobile, coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, hanno avuto informazioni nei giorni scorsi su un cittadino marocchino, sospettato di custodire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e di armi in un appartamento di Cuggiono. Mercoledì mattina i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nel suo appartamento e hanno rinvenuto e sequestrato 36mila euro.

Le armi

I successivi accertamenti condotti dagli investigatori hanno permesso di risalire a un'altra abitazione, usata come magazzino dal nordafricano e ubicata nella stessa corte condominiale, abitata da una coppia di italiani. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare un fucile d’assalto AKM47 con caricatore e circa 100 cartucce, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola scacciacani modificata per sparare, fucile a pompa e un visore notturno. Oltre alle armi, all’interno dell’abitazione sono stati poi trovati 138 chili di hashish, 1,4 di eroina, 700 grammi di marijuana, 50 di cocaina e 700 di sostanza da taglio, una macchina per il sottovuoto, quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 2.200 euro.

I tre in manette

Le tre persone sono state arrestate per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, e accompagnate a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.