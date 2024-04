Cuggiono, crolla il tetto di un edificio abbandonato: danneggiate alcune automobili

Cuggiono (Milano), 2 aprile 2024 – Vigili del fuoco in azione dalle 7.30 di questa mattina, martedì 2 aprile, nella messa in sicurezza di un vecchio edificio disabitato il cui tetto è crollato.

Fortunatamente al momento del crollo non c’erano persone all’interno dell’edificio. Ma il cedimento della copertura ha provocato danni su alcune vetture parcheggiate in prossimità del fabbricato disabitato.

La struttura si trova in via San Gregorio e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano ed i volontari di Inveruno. Le tre squadre hanno subito bonificato l’area e l’hanno messa in sicurezza. Sul posto anche Polizia locale e i carabinieri di Cuggiono.