Cresce lo Studio radiologico, inaugurate due nuove realtà

Sono stati inaugurati ieri due nuovi spazi dello Studio radiologico Città di Parabiago: Raf First Clinic (del Gruppo San Donato) e lo Studio dermatologico Bianchi. "Con orgoglio presentiamo le nuove realtà sanitarie che ci si affiancano - dice Pietro Potestio, amministratore unico dello Studio Radiologico. La sinergia con Raf First Clinic e Studio Dermatologico Bianchi nasce con l’obiettivo di incrementare le risposte al bisogno di salute dei cittadini". Il Gruppo San Donato intende offrire servizi di medicina specialistica, riabilitazione, esami diagnostici e analisi cliniche di laboratorio. "La scelta di inaugurare proprio a Parabiago il primo Raf First Clinic nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalle richieste della comunità locale nell’ambito della salute, della prevenzione e del benessere" afferma Renato Cerioli, Ad Raf First Clinic. Lo Studio Dermatologico Bianchi affonda le proprie radici a Parabiago dove, in oltre 15 anni di attività, cresce e si consolida. S.V.