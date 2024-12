Coro Jubilate: pomeriggio in musica

Sarà una domenica in musica quella prevista nel programma delle iniziative natalizie organizzate a Legnano. Alle 16.30 di oggi nella chiesa di San Pietro in Canazza è previsto l’evento “O magnum mysterium“, concerto del Coro Jubilate di Legnano che proporrà brani ispirati al Natale di autori temporalmente molto distanti fra loro. Il programma prevede infatti brani che vanno dal Corale di Praetorius, a cavallo fra ‘500 e ‘600, a “In questa notte splendida“ di Claudio Chieffo, cantautore mancato nel 2007, fino a classici moderni come Kodaly, Britten e Poulenc e ai canti popolari e tradizionali.