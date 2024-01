Coperte e biscotti per cani e gatti degli indigenti

Una raccolta solidale, le feste di Natale sono state in questo propizie, per raccogliere cibo, coperte (e non solo) a favore degli amici a quattrozampe delle famiglie indigenti e bisognose che non riescono più a prendersi cura dei loro animali domestici. A organizzarla, riscuotendo anche un buon successo di adesioni, è stata la sezione di Gallarate dell’Oipa (l’Organizzazione internazione protezione animali). E così alla sede di piazza Diaz 5 – il coordinatore è Carlo Tomasini che risponde al 334.3548724 dalle 8 alle 20 – sono arrivati coperte, biscotti e scatolette. Donazioni che possono anche assumere la forma dell’offerta in denaro, tramite bonifico, per contribuire a pagare le spese delle cure veterinarie di cani e gatti ammalati.

L’iniziativa di solidarietà è stata organizzata nel nome e in ricordo del varesino Luca Alfano, venuto a mancare a 46 anni a novembre per una sindrome neuro-degeneratativa che non gli ha lasciato scampo. Il giovane era infatti un convinto sostenitore della causa animalista. Per info e contatti: guardievarese@oipa.org