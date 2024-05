Controlli sulle strade: boom di sanzioni

Primi importanti risultati per i servizi operativi svolti dal 20 aprile durannte i fine settimana in forma aggregata dai comandi di Polizia Locale dell’Asse del Sempione e finanziati da Regione Lombardia.

I rilievi di polizia stradale, infatti, hanno portato al controllo di un totale di trecentosettantacinque veicoli e all’accertamento di 90 violazioni al codice della strada.

Tra queste sei per guida senza patente, tre per mancata assicurazione, tre per utilizzo del cellulare durante la guida, sette per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ventuno per omessa revisione, dodici per superamento limiti di velocità, due per mancata precedenza ai pedoni e tre per guida in stato di ebbrezza.

Tutte sanzioni che hanno condotto, alla fine del periodo preso in esame, al ritiro di tre patenti per guida sotto l’influenza dell’alcol e al sequestro o fermo amministrativo di sette veicoli per mancanza dell’assicurazione o della patente di guida.

Il controllo dei luoghi di aggregazione giovanile e delle aree maggiormente a rischio degrado, infine, ha consentito di identificare 321 persone e, a Legnano, di denunciare a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione (è stato trovato in possesso di 26 grammi di hashish e aveva con sé un cellulare risultato rubato) di un cittadino algerino, classe 1996, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Paolo Girotti