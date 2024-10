Controlli serrati: "La nostra lotta agli spacciatori"

Blitz contro lo spaccio: la polizia locale intensifica i controlli nelle aree a rischio della città, per contrastare il mercato della droga, soprattutto nei punti caldi della città. Negli scorsi giorni nel mirino degli agenti sono finiti i complessi residenziali di via Vivaldi e via Boccherini, già da tempo sotto sorveglianza per accessi abusivi agli appartamenti e frequenti rinvenimenti di sostanze stupefacenti. Una zona problematica, che continua a richiedere particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine. Altro punto sensibile è quello adiacente la stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno sequestrato piccoli quantitativi di droga abbandonata, probabilmente gettata dai pusher in fuga. Il materiale recuperato è stato subito messo a disposizione delle autorità. I controlli mirati sono stati poi estesi lungo viale Mazzini, nelle aree vicine ai locali pubblici, e nel parco di via Tommaso Grossi, posti spesso segnalati dai residenti come luoghi di spaccio. In questo caso, tuttavia, i controlli hanno dato esito negativo.

"L’attenzione al contrasto allo spaccio rimane sempre alta – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi – per un miglioramento della sicurezza su tutto il territorio cittadino". Il sindaco Cesare Nai ha poi ribadito: "Stiamo puntando in questa direzione per aumentare la qualità di vita nella nostra città. Ringrazio il Comando della polizia locale per l’impegno: non si tratta di interventi sporadici, ma di un piano che prevede azioni mirate e continuative nel tempo".

Christian Sormani