Controlli di polizia. Un uomo denunciato

Un’attività di controllo continua, che per la legge dei grandi numeri spesso e volentieri porta poi a risultati, in questo caso all’identificazione di un condannato precedentemente sottoposto all’obbligo di dimora in un altro Comune.

Sta proseguendo anche in queste settimane, infatti, l’azione di controllo delle direttrici che attraversano Rescaldina, da parte degli agenti della polizia locale ed è così capitato che, nei giorni scorsi, gli agenti in servizio abbiano fermato per le normali verifiche di rito un’autovettura che stava transitando con a bordo tre uomini, poi risultati essere cittadini dello Sri Lanka. Dal controllo dei documenti dei tre uomini, è emerso che uno di questi, nello specifico il conducente, risultava condannato dal Tribunale di Trieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: l’uomo era stato proprio per questo motivo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza, in provincia di Varese. Fermato, dunque, a Rescaldina e ben al di fuori dal proprio Comune di residenza, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

P.G.