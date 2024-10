Contrada San Cristoforo. Dal Settecento a oggi

Sarà presentato oggi, in un’edizione elegante, curata e ricercata, il libro che racconta la strada più dinamica, antica e vivace di Saronno. "Osterie e Corti – La contrada di San Cristoforo – La strada più antica di Saronno dal Settecento agli anni Duemila" è un’opera di Antonio Turconi che ha tutto per conquistare gli appassionati di storia locale ma anche per avvicinare alle tradizioni saronnesi che non sa ancora nulla del passato della città degli amaretti. Per avere qualche anticipazione e conoscere la storia di questo libro oggi lle 16.30, al Museo Mils di via Don Griffanti, si terrà una presentazione con l’autore Antonio Turconi introdotto da Giuseppe Nigro, direttore del museo. Nel libro si trovano tantissime curiosità e storie: dai capitoli sulle corti a quelli sulle osterie, dalle mappe alla storia della numerazione di via San Cristoforo. Completano l’opera mappe e tante foto in bianco e nero. "Le numerose osterie – si legge nella presentazione – rappresentavano un tratto distintivo della Saronno villaggio agricolo fatto di corti. Esse svolgevano un’importante funzione economica, supportavano da secoli l’attività più importante del borgo, il mercato trisettimanale. L’osteria è stata nell’immaginario lombardo un ambiente intrigante, perché luogo in cui si potevano fare incontri al di fuori della norma".

Sara Giudici