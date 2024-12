Continui black out al quartiere Mezzafame. Disagi senza soluzione

Il quartiere Mazzafame finisce spesso al buio per i continui black out del sistema di illuminazione pubblica e, malgrado le rassicurazioni del gestore, i disservizi si sono ripetuti anche nelle settimane successive a un intervento che si immaginava potesse risolvere la situazione. è a partire da questo dato di fatto che Stefano Carvelli (nella foto), di Fdi, ha chiesto al sindaco Lorenzo Radice di esercitare pressione su Enel X, gestore dell’illuminazione pubblica cittadina, affinché verifichi nuovamente la situazione e arrivi a una soluzione definitiva del problema. La questione è stata discussa in aula a Palazzo Malinverni in seguito a un’interrogazione dello stesso consigliere comunale. Assente l’assessore Marco Bianchi, è stato il primo cittadino a rispondere spiegando che, a detta di Enel X, il problema era causato da "interferenze di vegetazione privata su una linea elettrica aerea" poi risolte con l’interramento della linea completato il 22 novembre scorso. Una situazione che, però, non coincide con le verifiche fatte da Carvelli che ha sottolineato come ulteriori episodi si siano verificati anche successivamente alla data indicata come fine lavori.e comunale a reiterare la richiesta al gestore.P.G.