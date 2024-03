Consigli registrati e cancellati, è bufera

Cancellate le registrazioni del consiglio comunale sia dalla pagina Facebook "Parabiago Città" sia dalla sezione dedicata nel sito istituzionale del comune. Ri Parabiago chiede spiegazioni all’amministrazione comunale: "Abbiamo inviato tramite Pec una richiesta di spiegazioni al sindaco Raffaele Cucchi e alla presidente del consiglio comunale Adriana Nebuloni. Nonostante la nostra richiesta di avere risposta, non solo non abbiamo ricevuto alcun riscontro ma in più abbiamo notato l’avvenuta cancellazione sia da Facebook che dal sito istituzionale di tutte le sedute dei consigli comunali precedenti. Un atto vergognoso di fuga dalle proprie responsabilità, di privazione della cittadinanza dell’unica conquista in termini di trasparenza raggiunta in questi anni con la registrazione e la pubblicazione dei consigli". Ch.S.