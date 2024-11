Concorso musicale internazionale. Ecco tutti i vincitori

Al baritono Edoardo Di Cecco il primo premio per la categoria Debuttanti e a Carolina Moranzoni il primo premio della categoria Giovani: sono questi i vincitori della prima edizione del "Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano". Il concorso è nato dalla volontà di Donatella Pinciroli che ha voluto esaudire un desiderio del compianto baritono legnanese, Franco Sioli, artista di fama internazionale, che molto ha fatto per la promozione della musica e grande aiuto ha dato a tanti giovani che amavano il bel canto. Pinciroli ha costituito un Fondo presso la Fondazione Comunitaria Ticino Olona al fine di organizzare un concorso per giovani cantanti lirici e promuovere, più in generale, la passione della musica presso i più giovani.

Il concorso ha avuto luogo presso il Teatro Tirinnanzi, prima con le selezioni e poi con il concerto dei finalisti. Protagonisti dell’evento sono stati 50 musicisti, suddivisi in due categorie: "Debuttanti", dedicata ai cantanti lirici, e "Giovani", riservata a musicisti tra i 14 e i 36 anni. I vincitori hanno potuto conquistare i due riconoscimenti speciali: il premio Franco Sioli per la categoria Debuttanti e il premio Talento Emergente per la categoria Giovani. All’evento hanno partecipato Marco Raimondi, direttore artistico di Amadeus, Salvatore Forte, presidente della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Gianfranco Bonomi, presidente della Famiglia Legnanese, Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, e Guido Bragato, assessore alla cultura e allo sport del Comune di Legnano.P.G.