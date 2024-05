Concerto al Sacro Monte per raccogliere fondi

Oggi alle 14.30 sulla terrazza del Mosè al Sacro Monte di Varese è in programma un appuntamento musicale speciale: il concerto del Corpo Musicale Brenno Useria. L’obiettivo è raccogliere fondi a sostegno del restauro della tela del Museo Baroffio "Il Viale delle Cappelle con il frate Aguggiari e l’architetto Bernascone", opera che raffigura i due fondatori del Sacro Monte seicentesco. Il progetto di restauro della parrocchia di Santa Maria del Monte ha ottenuto il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, ma necessita ancora di fondi per garantire la piena fruibilità dell’opera che verrà restaurata. Le offerte raccolte durante il concerto andranno proprio a favore di questo progetto. L’appuntamento musicale spazierà dalle musiche da film a composizioni orginarie per banda. Sono in programma musiche di Ricketts, Balent, Murtha, Swearingen, in un viaggio da Mary Poppins allo swing. Il Corpo Musicale Brenno Useria fu avviato nel 1909 e poi rifondato negli anni ’70. L.C.