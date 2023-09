Legnano, con il supermarket arriva anche una nuova rotatoria

Eliminati definitivamente i semafori, sono in corso i lavori della rotatoria che regolerà il traffico fra viale Sabotino e via Menotti.

Da giorni i cartelli annunciano la viabilità modificata e chi transita sta prendendo confidenza con la nuova segnaletica orizzontale tracciata in giallo.

La rotatoria sarà sopraelevata, avrà un diametro di circa 35 metri, e dovrebbe essere completata nella seconda quindicina di ottobre. L’opera, come si sa, è legata al nuovo insediamento commerciale (compreso fra le vie Sauro, Menotti e viale Sabotino) che sta sorgendo su una superficie di oltre 15mila metri quadrati, sacrificata al verde. La struttura di vendita alimentare (1300 metri quadrati, il primo edificio che aprirà i battenti), sta crescendo a vista d’occhio.

Sarà un hard discount Md, e dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell’anno. Anche un secondo edificio sta prendendo forma. La rotatoria è una delle quattro utilità pubbliche che l’operatore si è impegnato a realizzare. Le altre sono una seconda rotatoria fra via Bainsizza e Sabotino, una pista ciclabile lungo viale Sabotino (nel tratto Menotti-Sauro), la percorribilità alle auto della via (oggi sterrata) che collega le vie Menotti e Sauro.