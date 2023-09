Coltivava marijuana Un giardino da arresto

La piccola piantagione privata, nel giardino di casa, prometteva bene, il giovane che le coltivava aveva assicurato ogni cura, ma le 6 piante di marijuana pronte per essere lavorate e trasformate in droga, sono state notate dai carabinieri di Besozzo, impegnati in servizi di controllo del territorio per prevenire episodi legati allo spaccio.

Gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione dell’abitazione, sospettando che il "pollice verde" del proprietario nascondesse altro. Sospetti confermati: nella casa sono stati infatti recuperati oltre 500 grammi di marijuana, suddivisa in dosi. Il proprietario, 28 anni, è stato arrestato in flagranza per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto agli arresti domiciliari. R.F.