Colpito da un tronco: s’infortuna operaio

Infortunio ieri mattina in un’azienda agricola in località Mondonico nel comune di Valganna dove un uomo di 67 anni è rimasto ferito. Immediato è scattato l’allarme con la richiesta dell’intervento dei soccorsi, in un primo momento le condizioni del ferito erano sembrate gravi e dalla base di Como si è levato in volo l’elicottero per accelerare l’intervento. Una volta sul posto con l’ambulanza il personale sanitario di Sos Cunardo ha verificato le condizioni del sessantasettenne che dopo la prima assistenza è apparso per fortuna meno grave di quanto si era temuto ed è stato trasportato in elicottero in ospedale a Varese per accertamenti. Sul posto oltre ai soccorsi sanitari i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri di Varese per chiarire le cause dell’infortunio. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo stesse effettuando lavori di taglio ed è stato colpito da un tronco. Attimi di paura ma per fortuna il ferito non era grave. R.F.