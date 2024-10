Il Club Scherma di Legnano sale nell’Olimpo: ora è tra le eccellenze italiane

Legnano (Milano), 15 ottobre 2024 – Il Club Scherma Legnano ha ricevuto lo Scudo d’Onore d’oro, massima onorificenza concessa dalla Federazione italiana scherma (Fis). In un gesto di profondo rispetto e riconoscimento per l’impegno profuso in più di mezzo secolo di attività, il presidente Giuseppe Zalum ha ritirato il prestigioso trofeo al centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” a Roma. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Fis, Paolo Azzi, e il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. Lo Scudo d’onore, simbolo che premia le società per “meritoria e continuata azione”, riconosce chi ha saputo dedicarsi non solo alla promozione della scherma, ma anche alla formazione di atleti che, armati di fioretto, sciabola o spada, hanno attraversato le pedane con la stessa grazia di un poema cavalleresco.

Una fucina di campioni

E qui si apre il mondo del Club Scherma Legnano, una piccola roccaforte di passione schermistica che, in 51 anni, ha saputo forgiare campioni e uomini, sotto la guida illuminata di maestri e dirigenti che hanno avuto il cuore e la mente per custodire e tramandare quest’arte nobile. Il presidente Zalum ha voluto condividere il riconoscimento con tutti coloro che hanno contribuito a fare del Club una realtà d’eccellenza: “Questo Scudo d’Onore è il risultato di uno sforzo collettivo: dirigenti, atleti, maestri, soci, vecchi e nuovi, tutti hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Club”. Parole che vibrano di quel senso di appartenenza che solo il tempo sa forgiare, quasi fossero lame temprate dal sacrificio di molti. Il Club Scherma Legnano, che lo scorso anno ha festeggiato il cinquantesimo anniversario, è una realtà radicata non solo nel mondo sportivo, ma anche nel tessuto imprenditoriale e sociale della città.

Appuntamento al PalaBorsani

Non è un caso che proprio mentre riceve l’onorificenza, il Club si prepari a ospitare un evento di rilievo nazionale: la prima prova dei campionati italiani cadetti e giovani, in programma il 16 e 17 novembre al PalaBorsani. Novecento atleti provenienti da tutta Italia si daranno battaglia sulle pedane, in una competizione che è diventata il fiore all’occhiello del Club. Con una novantina di atleti attivi, guidati dai maestri Anna Fermi e Davide Augugliaro, il Club Scherma Legnano continua a crescere, ampliando i corsi e puntando sempre di più sulle nuove generazioni, come un albero che affonda le radici nel passato, ma proietta i suoi rami verso il futuro.