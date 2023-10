Cinema in fiamme . Va a fuoco il tetto del multisala Saronnese. Salvi gli operai all’opera

Una densa colonna di fumo giallastro ha allarmato ieri pomeriggio l’intera città di Saronno. A bruciare il tetto del cinema multisala Saronnese in via San Giuseppe alle porte del centro storico cittadino. Mancavano pochi minuti alle 14 quando i primi residenti si sono accorti della colonna di fumo: "E’ stato impressionante – spiega una commerciante – si vedeva il fumo ma sopratutto il fuoco ho davvero avuto paura". Sul tetto della sala stavano lavorando alcuni operai al rifacimento della copertura e proprio da lì, per motivi accidentali secondo le prime ipotesi e i primi rilievi, sarebbero partite le fiamme. I lavoratori si sono messi subito in salvo e hanno dato l’allarme che ha portato sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno presto raggiunti da due autobotti da Legnano e Busto Arsizio. Presente anche la polizia locale che, con l’impegno di diversi uomini e mezzi, ha creato uno spazio sicuro intorno all’edificio e bloccato il traffico. Via San Giuseppe, dall’incrocio con corso Italia a quello con via Pola è stata chiusa alla circolazione fino alle 16. Tanti i residenti e i passanti che si sono fermati per immortalare l’incendio con foto e video e diversi anche i droni che si sono alzati in volo verso la colonna di fumo visibile dall’intera città. Intorno alle 15 sul posto mentre il fumo si diradava è arrivato anche il sindaco Augusto Airoldi: "Devo dire che innanzitutto è doveroso un plauso per il personale del pronto intervento, dai vigili del fuoco alla polizia locale, che si sono prodigati per gestire l’emergenza in modo da evitare rischi per i saronnesi.

Al momento è presto per una conta dei danni e anche per parlare di cause ma almeno non ci sono stati feriti tra gli operai che erano al lavoro sul tetto". Da una prima stima a bruciare sarebbe stata solo la parte esterna di copertura del tetto ma ovviamente saranno effettuati ulteriori rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali nelle prossime ore. La situazione è tornata alle normalità intorno alle 16 quando i mezzi hanno lasciato la stretta via Solferino accanto al retro del cinema (da dove sono state “attaccate” le fiamme) una volta ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.