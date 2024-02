Cigno in fuga dal lago dei giardini estensi si regala una passeggiata

Incurante del pericolo, tra le auto in transito lungo viale Aguggiari un cigno ieri mattina passeggiava lungo la strada sulla quale poi il traffico è stato bloccato per metterlo in salvo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale impegnati a “convincere“ l’elegante volatile a lasciare la sede stradale per portarsi sul marciapiede. Intervento effettuato con qualche difficoltà perché a quanto pare il diretto interessato non ne voleva sapere di spostarsi probabilmente incuriosito dalla nuova situazione, ben differente dal suo habitat quotidiano, il laghetto ai Giardini Estensi, dove è spesso fotografato dai visitatori e dove ieri è stato riportato. Solo pochi giorni fa un altro cigno si è reso protagonista di un episodio singolare che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per salvarlo. Il volatile era appollaiato nella parte anteriore del locomotore del treno diretto a Milano, che si è fermato alla stazione di Sesto Calende per consentire il salvataggio dell’animale.