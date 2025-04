Chiamata alle urne. Liste a Robecchetto: raccolta delle firme

Si avvicina la data per le elezioni del nuovo consiglio comunale e qualche notizia in merito alle liste che scenderanno in campo si comincia a registrare. Nella mattinata di ieri i promotori della lista Robecchetto e Malvaglio Insieme hanno allestito un gazebo dove, alla presenza del consigliere metropolitano Christian Colombo (esponente rhodense della Lega Nord), sono state raccolte le firme dei cittadini per la presentazione del simbolo e della lista alle prossime Amministrative. "In poco più di un’ora, abbiamo superato il numero minimo di firme necessarie per la presentazione della nostra lista. Un risultato che ci riempie di soddisfazione e gratitudine" hanno commentato i promotori. Con le elezioni amministrative si chiuderà il periodo di commissariamento del Comune iniziato il 2 aprile dello scorso anno quando il sindaco in carica, Giorgio Braga (rieletto nella primavera del 2021), ha ricevuto le dimissioni di quattro consiglieri comunali di maggioranza (eletti nella lista civica Civitas) e dei quattro di minoranza. Periodo che è stato gestito dalla viceprefetto aggiunto Sabrina Pane. Non senza polemiche.

Proprio recentemente Civitas aveva denunciato come la semplice gestione dell’ordinario avrebbe generato una minor attenzione alle esigenze della comunità. Un caso su tutti il taglio dei contributi per le borse di studio. "È stato ridotto drasticamente l’importo destinato dal Comune alle borse di studio per gli studenti meritevoli per l’anno scolastico 2023/2024. Rispetto allo scorso anno si è passati da un totale di 22.500 euro a 11.000,00 euro, un netto dimezzamento che penalizza palesemente i giovani del paese e le loro famiglie". "Questa diminuzione – affermano a Civitas – è una delle conseguenze dirette della mancanza di una guida politica in Municipio".

Giovanni Chiodini