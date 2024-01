Certificazione anti-corruzione a Neutalia

È una sigla apparentemente anonima ma per Neutalia significa fare un passo avanti verso la totale trasparenza: la società benefit nata per gestire lo sviluppo futuro del termovalorizzatore di Borsano, infatti, ha ottenuto la certificazione ISO 37001, norma che dal 2016 viene utilizzata per attestare l’adozione di strategie per prevenire e contrastare efficacemente la corruzione. "Questa certificazione consente all’azienda di fare un ulteriore passo avanti sulla strada della trasparenza – ha detto a proposito Michele Falcone, presidente di Neutalia -. Il contrasto alla corruzione è infatti solo uno degli aspetti dell’impegno che abbiamo preso sin dall’inizio con l’adozione del nostro Piano Benefit, che ha la sua pietra angolare nel dialogo continuo con i cittadini e con gli stakeholder. La certificazione anti-corruzione ribadisce ancora una volta la scelta fatta da Neutalia in quanto società benefit, che ha nel proprio statuto l’obiettivo esplicito di perseguire benefici comuni per la collettività". La certificazione ISO 37001, che ha una validità triennale e deve essere poi continuamente rinnovata, nasce per aiutare a prevenire, individuare e gestire situazioni di corruzione (attiva o passiva) da parte dell’organizzazione, del suo personale e dei suoi soci in affari, promuovendo una serie di misure e controlli e fornendo allo stesso tempo una guida di supporto per la relativa applicazione. "Le procedure che hanno portato alla certificazione - spiegano i portavoce di Neutalia - sono state condotte da CQY, Organismo di certificazione, ispezione, validazione e verifica fondato da Federchimica e Assolombarda, che ha verificato i requisiti di Neutalia in otto diversi ambiti". P.G.