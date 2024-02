Cerro Maggiore, sospetto via vai di persone in casa: trovate marijuana e cocaina. Arrestato spacciatore

Cerro Maggiore (Milano), 8 febbraio 2024 – Vendeva droga direttamente in casa sua, ma l’attività di verifica e controllo dei Carabinieri ha permesso in pochi giorni di confermare i sospetti e arrivare all’arresto dello spacciatore.

Nel pomeriggio di ieri 7 febbraio, i militari della stazione di Cerro Maggiore sono intervenuti in un’abitazione al 7 di via Turati dove da tempo era stato segnalato un continuo quanto strano via vai di persone.

Dopo una perquisizione domiciliare, i militari della locale stazione dei militari hanno arrestato un cittadino colombiano 32enne, regolare, pregiudicato per reati simili, che è stato sorpreso in possesso di 36 grammi di marijuana, cinque grammi di cocaina, un bilancino di precisione e il materiale da taglio e confezionamento. L’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è stato l’esito dei servizi di osservazione eseguiti dai militari nei giorni precedenti. Il cittadino colombiano sarà processato per direttissima nella giornata di oggi.