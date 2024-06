Cerro Maggiore, incendio all’ex Convento dei Cappuccini

Cerro Maggiore (Milano) – Un incenso acceso in camera da letto ha fatto da innesco a un incendio che ha interessato, nella serata di oggi, il Chiostro solidale ex Convento dei Cappuccini in piazza San Francesco 1. I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono stati chiamati a intervenire poco dopo le 19 su richiesta di privato cittadino: fumo e fiamme hanno interessato l’appartamento al primo piano dell’edificio, locali che risultano in comodato d’uso a un 47enne e al suo nucleo famigliare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme non prima che l'odore acre venisse avvertito in tutta la zona: dal sopralluogo dei vigili del fuoco è emerso che l’incendio è di natura accidentale ed è scaturito dall’interno della camera da letto al primo piano, causato con tutta probabilità dall’innesco di un incenso acceso. I residenti erano tutti all’esterno dell'edificio e non risultano feriti. L’edificio è considerato inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza che andranno certificate da perizie tecniche.