Centro di ricerca e università Liuc. Patto rinnovato

È stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra la Liuc e il Joint research centre della Commissione europea. Un accordo, coordinato dalla professoressa Fernanda Strozzi (nella foto) che rafforza la collaborazione scientifica tra i due enti, con l’obiettivo di orientare le politiche europee in tre aree cruciali: sostenibilità, trasformazione digitale e industriale, sanità. Il patto prevede un incremento della partecipazione a ricerche e progetti congiunti e a iniziative a favore del territorio. L’obiettivo è di fornire a Bruxelles indicazioni precise, per far sì che le scelte comunitarie abbiano un impatto positivo sulla vita dei cittadini. Scienza e conoscenza al servizio del benessere collettivo, dunque, gettando un ponte tra l’industria e la Commissione europea. L’intesa rientra nell’ottica di una maggiore integrazione delle attività del Jrc di Ispra con il contesto territoriale, in particolare con Confindustria e le aziende associate. S.V.