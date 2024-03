Cede l’asfalto e Tir s’incastra nella via. Traffico in tilt

Mattinata nera per la viabilità saronnese bloccata per ben due volte sugli snodi principali. Intorno alle 8 in via San Francesco si è verificato il cedimento dell’asfalto a notare il problema automobilisti e residenti che hanno dato l’allarme. La Polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico intenso sia per l’orario di punta sia per la concomitanza con il mercato settimanale che vede gran parte degli stand proprio nel quartiere Prealpi. Per gestire invece il problema tecnico sono intervenuti gli operai comunali e i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Dopo poche ore alle 10.30 un altro problema con un camion che è rimasto incastrato in piazza Cadorna. Il Tir ha anche urtato un’auto in sosta ma non è riuscito ad uscire dalla strettoia. La Polizia locale ha liberato il mezzo pesante e ripristinato la viabilità. Risale a martedì sera invece l’incidente avvenuto in via Grieg, all’intersezione con la Saronno-Monza, dove alle 21.30 un padre quarantaseienne e il figlio di 10 anni sono stati investiti. Entrambi sono stati portati in ospedale per cure ed accertamenti ma non sono in pericolo di vita.

Sara Giudici