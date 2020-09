Castano Primo (Milano), 16 settembre 2020 - "Non avrei pensato di dover denunciare ancora atteggiamenti mafiosi e fascisti. Come ho sempre fatto, senza timore e omertà, io denuncio anche stavolta". Sono le parole del sindaco di Castano Primo, provincia di Milano, Giuseppe Pignatiello che ieri in serata ha pubblicato un lungo post su Facebook. "Ho rinvenuto un macabro, davvero macabro messaggio intimidatorio lasciato in casa mia, proprio davanti alla finestra. Come sempre ho segnalato subito alle Forze dell'Ordine l'accaduto, e non finirò mai di ringraziarli per il lavoro che svolgono ogni giorno con impegno senza pari. Io voglio dire solo una cosa, con forza: le minacce non mi fermeranno mai", ha sottolineato il sindaco.

Primo cittadino da sei anni, Pignatiello ha raccontato che durante il suo mandato è stato "minacciato una dozzina di volte, ed il mio unico rammarico è che a vivere questo terrorismo disgustoso è soprattutto la mia famiglia. Io non ho paura, io continuerò a denunciare a testa alta e schiena dritta, perché non ho nulla da temere", ha scritto. Secondo il primo cittadino, "qualcuno a cui manca il coraggio, il rispetto e qualsiasi cosa possa renderlo una persona vera, evidentemente ha paura dei cambiamenti che stiamo portando alla Città. Questo - ha rimarcato - è l'ennesimo gesto da codardi, una minaccia portata avanti da vigliacchi e da chi di democratico, civili e onesto non ha nulla".

Pignatiello ha assicurato a "chiunque sia stato che io continuerò sempre a metterci la faccia, che questi mezzi da mafiosi non mi spaventano e che resterà sempre un essere senza coraggio e dignità. Io vado avanti, orgoglioso di ciò che sono e di ciò che faccio per Castano Primo. Orgoglioso di sentire tutti voi, Castanesi, al mio fianco. Un invito a tutti, lo faccio con tutto il cuore: denunciate sempre, non lasciate mai che il silenzio vinca. Denunciamo insieme, perché insieme nessuno può fermarci. Perché la paura non vincerà mai. Mai".

Immediata la solidarietà di tanti al sindaco. "A nome di tutto il Partito Democratico lombardo voglio esprimere vicinanza e solidarietà a Giuseppe Pignatiello, per le minacce ricevute. In attesa che gli inquirenti scovino i responsabili di simili atti vili, ribadiamo che non soccomberemo mai di fronte alla violenza e alla cultura della prevaricazione e del ricatto. Noi denunceremo sempre", ha scritto in una nota il segretario del Pd Lombardia, Vinicio Peluffo.

E già questa mattina, il primo cittadino di Castano ha ringraziato tutti: "Dal profondo del cuore, ringrazio ciascuno di voi per le meravigliose parole di stima e di incoraggiamento. Questa è la più grande soddisfazione per un rappresentante delle Istituzioni, la mia più grande soddisfazione da quando sono Sindaco. Grazie di cuore, con la vostra forza e con l'amore della mia Famiglia andare avanti è più facile".