Castano Primo: indignazione per l’orina e gli sputi sul monumento ai caduti dell'arma

Castano primo (Milano) - Un monumento ai carabinieri trasformato in vespasiano e scatta l'indignazione. Succede a Castano Primo nel parco di via Saragat dove il monumento dedicato ai caduti dell'arma dei carabinieri è stato vandalizzato con urina e sputi tanto che il sindaco del paese, Giuseppe Pignatiello, stanco delle continue lamentele, ha pubblicato la foto dello stesso monumento bagnato di pipì sui social.

Una foto che ha fatto subito il giro del web diventando virale. "Un gesto che lascia senza parole. Una gravissima mancanza di rispetto verso un bene comune che non solo fa parte della nostra comunità, ma è di tutti noi. Tanta amarezza per quanto accaduto. Perché purtroppo qualcuno ha fatto i propri bisogni e sputato sul monumento ai caduti dell’Arma dei Carabinieri nel parco di via Saragat".

Un episodio, aggiunge il primo cittadino, che si commenta da solo e che lascia ovviamente una grande delusione e tristezza. Trasmettere il rispetto per ciò che ci sta attorno è e deve essere una priorità per tutti. Faremo tutto il possibile per trovare i responsabili del grave gesto e per sanzionarli come meritano" ha spiegato il sindaco.