La Fondazione Ticino Olona. Oratori, welfare e Festival nel bilancio sociale del 2024

"Ci sono 462mila euro distribuiti alla Comunità e suddivisi in quattro bandi, più una collaborazione con Fondazione Cariplo su un bando per soli oratori, ma tra numeri e bilanci una cosa comunque sfugge: l’investimento fatto sulle relazioni con il variegato mondo di una Comunità, fatto di Enti Pubblici, di Enti del Privato Sociale (ETS e non solo) e di privati cittadini". È partendo da questa considerazione che il presidente della Fondazione Ticino Olona, Salvatore Forte, vuole ricordare, in occasione della presentazione del Bilancio sociale, il lavoro svolto nel 2024. Proprio in questo elemento, infatti, Forte trova giustificazione al lavoro tradotto in pratica nei dodici mesi: "Ogni evento, ogni decisione, ogni progetto approvato ha dietro un tempo, più o meno lungo, di contatti, di programmazione partecipata, di sintesi di idee e di proposte, di riflessione sui bisogni emergenti del territorio: una ricchezza che ci permette di crescere e di apprendere sempre qualcosa in più dalle esperienze fatte".

Detto del denaro distribuito per finanziare le iniziative nei diversi settori, Forte mette poi l’accento su alcune eventi sostenuti dalla Fondazione: il progetto "Uno Stradivari per la Gente" che è "riuscito a portare la musica colta e immortale nei luoghi di lavoro" con cinque aziende del territorio che hanno ospitato l’Orchestra dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano; il progetto "300 + 1" che nel 2025 entra nella seconda fase ed è impegnato a dare aiuto a persone temporaneamente in difficoltà cercando di offrire loro una seconda possibilità di riscatto; il Festival "Donne in Canto", perché dal 2025 la collaborazione si amplia e la Fondazione farà da collettore di tutte le donazioni raccolte, e la Civil Week, kermesse della Città Metropolitana di Milano riservata al mondo del volontariato e alla cittadinanza attiva, che anche nel 2024 ha coinvolto migliaia di persone.