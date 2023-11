Cassinetta, sciopero a sorpresa nella mensa della Whirlpool

CASSINETTA - Sciopero a sorpresa delle lavoratrici della mensa della Whirlpool di Cassinetta oggi a pranzo. Spiega Valentina Calafiore, segretaria organizzativa Filcams Cgil Varese: “Da anni chiediamo alla Compass, mensa dello stabilimento di Whirlpool, di costruire un welfare aziendale, buoni per fare la spesa o benzina, per sostenere il salario, visto che il CCNL è scaduto da anni, congelato, e non ci sono aumenti salariali, ma solo inflazione e spese”.

Continua l’esponente sindacale “Le risposte sono state sempre negative, prima per via della pandemia, ora perché non è il momento. Abbiamo aperto uno stato di agitazione da più di un mese, con possibilità di interruzione del servizio mensa delle addette, per spingere e trovare un punto di incontro. Sebbene ci siano state delle interlocuzioni e delle proposte da parte dell’azienda, queste però risultano non sufficienti”.

E oggi, proprio al termine dell’incontro con l’azienda, presso lo stabilimento, “incontro ancora non soddisfacente" – conclude Calafiore “le addette della mensa hanno deciso di incrociare le braccia. Si sono fermate e sedute, provocando disservizi e code nel servizio”