Casorezzo sceglie Rachele comandante della Locale

"Una persona capace, preparata e con tanta voglia di fare". Con queste parole il sindaco Pierluca Oldani ha annunciato l’assunzione del nuovo comandante della polizia locale, il magentino Nicolò Rachele di 35 anni. Rachele prende il posto che, provvisoriamente e con un mandato condiviso con Abbiategrasso, era stato occupato negli ultimi mesi da Antonia Pionni. Rachele prima di questo incarico era stato in servizio a Magnago - dove nell’aprile 2014 venne anche insignito di una benemerenza dall’allora sindaco Carla Picco, per aver prestato assistenza, prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso, a una persona straniera che si era accasciata al suolo in piazza a Bienate - poi a Busto Garolfo e Ferno. In quest’ultimo comune Rachele ha lavorato un anno: si è dimesso a dicembre dopo aver verificato - come chiarito dal suo legale - che il decreto di nomina non era mai stato firmato. Rachele sarebbe comunque al centro di un’indagine per abuso d’ufficio avviata a ottobre dalla procura di Busto Arsizio su segnalazione del sindaco di Ferno Sarah Foti. L’ipotesi, ancora tutta da verificare, è che l’ex comandante abbia favorito alcuni candidati durante un concorso per l’assunzione di nuovi agenti. Concorso peraltro già revocato in autotutela dall’amministrazione fernese per motivi formali estranei alle condotte del Rachele.

R.L.