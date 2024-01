Casorezzo, troppe multe e i cittadini si lamentano. Il sindaco Oldani: “Non per fare cassa, serve il rispetto delle regole”

Casorezzo (Milano), 29 gennaio 2024 - Troppe multe in paese ed i cittadini insorgono, ma il sindaco difende l'operato dalla polizia locale. "L'anno scorso era uscita più volte la questione delle lamentele dei cittadini che denunciavano che non si vedeva mai la polizia locale in giro per Casorezzo, mentre ora ho la fila fuori dall'ufficio delle persone che si lamentano di aver preso una multa - spiega il sindaco Pierluca Oldani -. Più che altro si parla di multe per divieto di sosta. Mi verrebbe da dire poche dato che i ragazzi della Polizia Locale sono molto gentili, perché passano, avvisano che torneranno tra 10 minuti e quando le multe vengono date ciò significa che le persone non hanno nemmeno ascoltato l'avvertimento".

I cittadini però sono di altro avviso e pensano che dietro questo comportamento ci sia soltanto la necessità di fare cassa: "Non si vedeva mai nessuno in giro a controllare. Adesso c'è un accanimento continuo" spiega un residente.

Il sindaco però prosegue: "Le multe vengono fatte un po' dappertutto nel paese, non solo in piazza San Giorgio, perché gli agenti della Polizia Locale stanno girando un po' ovunque nel paese. Sono molto precisi e quello che tengo a far capire è che non si vuole fare cassa con le multe, ma semplicemente tornare al rispetto delle regole di convivenza civile. Alcuni tipi di parcheggio non sono proprio accettabili: abbiamo visto dei parcheggi contromano, dei parcheggi nei posti dedicati ai disabili e sono tutte situazioni che non sono tollerabili perché possono creare anche pericolo".