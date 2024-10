Case popolari, c’è un nuovo bando. Ecco gli alloggi subito assegnabili

Altro giro per l’assegnazione di appartamenti Sap - quelle che una volta venivano chiamate case popolari - e questa volta sono 61 gli alloggi messi a bando, immediatamente assegnabili e dislocati nei Comuni appartenenti al Piano di Zona dell’Altomilanese. Come noto i bandi non riguardano più il solo comune di Legnano, ma tutti i comuni del territorio: quelli in cui maggiore è il numero degli alloggi a bando sono comunque Legnano con 14 (del Comune e di Aler) e Nerviano con 10.

"Gli alloggi messi a bando da questo avvisto pubblico rappresentano lo zoccolo duro dell’offerta abitativa pubblica con affitto parametrato al reddito sul nostro territorio - spiega Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale del Comune di Legnano - . Il nostro Comune mette a disposizione con questo bando nove alloggi, quella parte del nostro patrimonio abitativo che si è liberata e che è in condizione di essere assegnata. Posso dire che l’obiettivo che ci eravamo prefissati tre anni fa adottando, come giunta, una delibera di indirizzo per le politiche abitative e dei servizi abitativi pubblici è raggiunto: oggi, nella sostanza, non abbiamo più case vuote da assegnare. Sempre in quella delibera erano indicate altre misure per valorizzare il patrimonio pubblico abitativo come la messa a disposizione da parte di Aler di alloggi a canone concordato; cosa già fatta per gli appartamenti nel condominio in via Romagna e prossima per altri in via Bissolati".

Sino a dicembre è aperto anche il bando dell’Agenzia dell’abitare per chiedere contributi al sostegno dei casi di morosità incolpevole e per la stipula di nuovi contratti di locazione a canone concordato in case private". I 61 alloggi, fra immobili di proprietà comunale e di Aler, sono così distribuiti: Arconate (1), Buscate (1), Busto Garolfo (5), Canegrate (3), Castano Primo (1), Cerro Maggiore (2), Dairago (3), Inveruno (4), Legnano (14), Nerviano (10), Parabiago (6), Rescaldina (2), San Giorgio su Legnano (1), San Vittore Olona (5), Turbigo (2), Vanzaghello (1). Le domande devono essere presentate, esclusivamente on line, sul sito dedicato, entro le 12 del 4 novembre.