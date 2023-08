Magenta, ispezione nelle case Aler: “Troppi alloggi vuoti. Devono essere assegnati”

Magenta, 18 agosto 2023 – Lo scorso sei marzo è scaduto il termine per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi destinati ai servizi pubblici abitativi nell’ambito territoriale 52 (Magenta comune capozona).

Le domande si potevano presentare dal 23 gennaio. Per questo ultimo bando risultano disponibili all’assegnazione un totale di 22 alloggi, alcuni di proprietà dei Comuni e altri di Aler. Una goccia nel mare dei bisogni.

"Sono anni – afferma Salvaggio – che il nostro Ambito non viene aggiornato, e questo rallenta anche la possibilità di assegnare gli alloggi sfitti. Ci risulta che siano una trentina gli alloggi Aler chiusi, che non vengono assegnati e questo in un’epoca dove l’accesso alla casa è sempre più compromesso per chi ha meno per le istituzioni è una grande colpa". Il tema delle case popolari è costantemente seguito dal Pd magentino, che negli ultimi mesi ha effettuato diversi sopralluoghi nelle varie zone della città dove ci sono le case popolari. Nell’ultimo di questi, poco prima delle vacanze di Ferragosto, con i componenti del circolo Pd c’era anche il consigliere regionale Simone Negri. "Tutte le segnalazioni che abbiamo raccolto confrontandoci con i cittadini le abbiamo trasmesse ad Aler e Comune e ringraziamo chi, di competenza, è intervenuto per affrontare la situazione critica del verde – aggiunge Salvaggio –. Molte sono le situazioni che attendono di essere affrontare: ricordiamo i tetti di amianto di Via dello Stadio (per il quale il presidente di Aler Lombardia si era già impegnato a seguito di una nostra lettera scritta per lo scorso anno), le infiltrazioni di Via Toti, Manin e Pisacane, la manutenzione degli intonaci e del verde a Ponte Vecchio".

Da segnalare che dopo la sollecitazione fatta dai consiglieri è stato sgomberato un locale, tra le case di via Sanzio, pieno di materassi, armadi, mobili vari che negli anni erano stati abbandonati, in condizioni igieniche pessime. "Quella sorta di discarica poteva essere pericolosissima in caso di incendio". "Questo intervento, assieme a quelli avviati in via Manin, è una buona notizia. Speriamo che sia l’inizio della presa in carico da parte di Aler anche delle altre problematiche che abbiamo segnalato, grazie anche alla competenza degli operatori del Sicet, sempre attenti e in prima fila a difendere i diritti degli inquilini".